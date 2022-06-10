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10.06.2022  15:10   Виталий Хиневич

В Запорожье появился мурал с украинским самолетом «Мрія»

Мурал создан на фасаде многоэтажного дома.

Мрія
Фото: Суспільне
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что 12-метровый мурал «Мрії» создали на многоэтажном доме в Хортицком районе. Автор проекта Денис Антюха уверен, что стрит-арт стал новым украшение района и фотозоной.
 
"Для нас "Мрія" – это наша победа. Мы знаем, что нашу мечту можно разрушить, но ее нельзя сломать. Проанализировали арт всемирный и не нашли ни одного рисунка, кто бы рисовал этот стрит-арт", – сообщил Денис Антюха.
 
Для создания мурала понадобилось две недели, из-за сильной жары работали с перерывами, по 4 часа в день.
 
"Мы разбиваем его на квадраты, затем по квадратам переносим рисунок из оригинала карандашом это делаем. После этого мы краской приводим контур и начинаем разрисовывать основные элементы рисунка", –  отметил Денис Антюх.
 
Напомним, в Киеве открыто панно из нескольких тысяч цветов, посвященное "Мріє".
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  мрія, мурал
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