10.06.2022 15:10 Виталий Хиневич

В Запорожье появился мурал с украинским самолетом «Мрія»

Мурал создан на фасаде многоэтажного дома.

Фото: Суспільне

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что 12-метровый мурал «Мрії» создали на многоэтажном доме в Хортицком районе. Автор проекта Денис Антюха уверен, что стрит-арт стал новым украшение района и фотозоной.

"Для нас "Мрія" – это наша победа. Мы знаем, что нашу мечту можно разрушить, но ее нельзя сломать. Проанализировали арт всемирный и не нашли ни одного рисунка, кто бы рисовал этот стрит-арт", – сообщил Денис Антюха.

Для создания мурала понадобилось две недели, из-за сильной жары работали с перерывами, по 4 часа в день.

"Мы разбиваем его на квадраты, затем по квадратам переносим рисунок из оригинала карандашом это делаем. После этого мы краской приводим контур и начинаем разрисовывать основные элементы рисунка", – отметил Денис Антюх.

Напомним, в Киеве открыто панно из нескольких тысяч цветов, посвященное "Мріє"