10.06.2022 15:31 Дмитрий Колоней

Обстрелы оккупантов повреждают электрокабеля Харьковводоканала

Харьковские коммунальщики поддерживают в рабочем состоянии электрокоммуникации.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», специалисты предприятия постоянно поддерживают в рабочем состоянии электрокоммуникации и электрооборудование предприятия, а в случае возникновения аварийных ситуаций оперативно их устраняют.

По словам начальника электротехнической лаборатории Владимира Зубенко, во время вражеских обстрелов нередко боеприпасы попадают непосредственно в кабельные линии, что приводит к авариям.

«Работаем оперативно, устраняем довольно сложные повреждения на кабельных линиях электропередачи. Однажды во время проведения таких работ наше подразделение попало под вражеский обстрел, но, к счастью, все остались живы, раненые и пострадавшие выздоровели и снова находятся в строю», - отметил Владимир Зубенко.

По его словам, сотрудники предприятия прикладывают все усилия для обеспечения непрерывной передачи электроэнергии на объекты и надежной работы электрооборудования. Для этого проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на электроустановках.