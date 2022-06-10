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10.06.2022  15:31   Дмитрий Колоней

Обстрелы оккупантов повреждают электрокабеля Харьковводоканала

Харьковские коммунальщики поддерживают в рабочем состоянии электрокоммуникации.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», специалисты предприятия постоянно поддерживают в рабочем состоянии электрокоммуникации и электрооборудование предприятия, а в случае возникновения аварийных ситуаций оперативно их устраняют.
 
По словам начальника электротехнической лаборатории Владимира Зубенко, во время вражеских обстрелов нередко боеприпасы попадают непосредственно в кабельные линии, что приводит к авариям. 
 
«Работаем оперативно, устраняем довольно сложные повреждения на кабельных линиях электропередачи. Однажды во время проведения таких работ наше подразделение попало под вражеский обстрел, но, к счастью, все остались живы, раненые и пострадавшие выздоровели и снова находятся в строю», - отметил Владимир Зубенко. 
 
По его словам, сотрудники предприятия прикладывают все усилия для обеспечения непрерывной передачи электроэнергии на объекты и надежной работы электрооборудования. Для этого проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на электроустановках.
 
Тэги:  агрессия россии, коммунальщики, харьков, водоканал
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