21.09.2022 10:24 Рита Парфенова

Путін оголосив про часткову мобілізацію в росії

Президент росії володимир путін підписав указ про часткову мобілізацію.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє РЕДПОСТ



За словами путіна, він вже підписав указ про часткову мобілізацію, яка оголошується з моменту звернення, тобто з 21 вересня.



За словами російського диктатора, призову на військову службу підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.