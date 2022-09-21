Путін оголосив про часткову мобілізацію в росії

Президент росії володимир путін підписав указ про часткову мобілізацію.
Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє РЕДПОСТ
За словами путіна, він вже підписав указ про часткову мобілізацію, яка оголошується з моменту звернення, тобто з 21 вересня.
За словами російського диктатора, призову на військову службу підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.
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