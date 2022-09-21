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21.09.2022  10:24   Рита Парфенова

Путін оголосив про часткову мобілізацію в росії

Президент росії володимир путін підписав указ про часткову мобілізацію.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє РЕДПОСТ

За словами путіна, він вже підписав указ про часткову мобілізацію, яка оголошується з моменту звернення, тобто з 21 вересня.

За словами російського диктатора, призову на військову службу підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Источник:   Відеозвернення путіна
 Тэги:  путин, мобилизация, агрессия россии
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