Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 90 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 205 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 163 осіб. Одужало 301 468 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1591 особа. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
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