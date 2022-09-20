20.09.2022 10:35 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 20 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 82 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 170 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 958 осіб. Одужало 301 443 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1412 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 102 осіб (із них 82 - мешканці міста Харкова). 56 осіб захворіли у Богодухівському, 7 - у Чугуївському, 3 - Куп’янському, по одній - у Красноградському та Лозівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 19 вересня.