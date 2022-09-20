Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 20 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 82 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 170 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 958 осіб. Одужало 301 443 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1412 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
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Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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