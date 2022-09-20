20.09.2022 10:11 Рита Парфенова

Підірвалися на мині та поранені під час обстрілу: минулої доби на Харковщині постраждали цивільні

За даними Центру екстреної медичної допомоги п’ятеро цивільних отримали поранення за добу с 19 по 20 вересня на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Протягом минулої доби в Куп'янському районі 3 людей зазнали поранень. В Харківському районі 2 чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні», ж розповів він.

Подробиці травмування внаслідок пидриву на мині розповів голова Дергачівської міської ради В'ячеслав Задоренко. За його словами, НП трапилася у селі Цуповка Дергачівського району.

Двоє чоловіків 35-ти і 27-ми років наїхали автомобілем на міну і підірвалися. На щастя, вони залишились живими і були оперативно доставлені до лікарні медиками швидкої допомоги.

Нагадаємо, вночі 20 вересня під ракетний обстріл попав Чугуївській район.