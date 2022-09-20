Ворог завдав ракетного удару по Харківській області

Вночі 20 вересня під ракетний обстріл попав Чугуївській район.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 20 вересня, передає РЕДПОСТ.
«Цієї ночі близько 1:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. На щастя, без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з рф та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському, Дергачівському та Ізюмському районах.
Нагадаємо, на території деокупованих міст Ізюм та Балаклія піротехніки ДСНС знешкодили за добу 1110 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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