20.09.2022 09:46 Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по Харківській області

Вночі 20 вересня під ракетний обстріл попав Чугуївській район.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 20 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі близько 1:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. На щастя, без постраждалих», – розповів Синєгубов.



Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з рф та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському, Дергачівському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, на території деокупованих міст Ізюм та Балаклія піротехніки ДСНС знешкодили за добу 1110 одиниць вибухонебезпечних предметів.