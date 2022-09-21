За добу у Харківській області від обстрілів загинули дві людини, серед поранених - дитина у тяжкому стані

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з рф та лінією зіткнення.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 20 вересня, передає РЕДПОСТ.
Найбільш постраждало с. Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло 2 людей, 10 мирних мешканців отримали поранення, в тому числі 4 дітей. Одна поранена дитина - 10-річний хлопчик – знаходиться в тяжкому стані.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі ще 2 поранених, в тому числі 16-річна дитина. У Чугуївському районі - 2 поранених.
Нагадаємо, вночі 21 вересня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова.
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