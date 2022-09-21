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21.09.2022  09:41   Рита Парфенова

За добу у Харківській області від обстрілів загинули дві людини, серед поранених - дитина у тяжкому стані

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з рф та лінією зіткнення.

скорая помощь

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 20 вересня, передає РЕДПОСТ.

Найбільш постраждало с. Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло 2 людей, 10 мирних мешканців отримали поранення, в тому числі 4 дітей. Одна поранена дитина - 10-річний хлопчик – знаходиться в тяжкому стані.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі ще 2 поранених, в тому числі 16-річна дитина. У Чугуївському районі - 2 поранених.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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