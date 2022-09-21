21.09.2022 09:09

Житлові дев’ятиповерхівки в Харкові обстріляли з РСЗВ Смерч, - Прокуратура (фото)

Вночі 21 вересня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, внаслідок обстрілу пошкоджено дах, 8 та 9 поверхи будинку. З-під завалів рятувальники дістали десять мешканців.





Ще один снаряд влучив біля іншої дев’ятиповерхівки, пошкоджено технічний поверх. Отримав поранення чоловік.





Також зафіксовані руйнування поблизу одного з об‘єктів інфраструктури.



Попередньо, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ «Смерч».



Прокурори спільно з поліцейськими проводять огляди місць подій та вилучають уламки снарядів — чергові докази військової агресії РФ проти українців.



За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби противник обстрілював з артилерії населені пункти Харківської області.