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21.09.2022  09:09   

Житлові дев’ятиповерхівки в Харкові обстріляли з РСЗВ Смерч, - Прокуратура (фото)

Вночі 21 вересня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова.

Новини Харкова: Житлові дев’ятиповерхівки обстріляли з РСЗВ Смерч

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, внаслідок обстрілу пошкоджено дах, 8 та 9 поверхи будинку. З-під завалів рятувальники дістали десять мешканців.

Новини Харкова: Житлові дев’ятиповерхівки обстріляли з РСЗВ Смерч

Ще один снаряд влучив біля іншої дев’ятиповерхівки, пошкоджено технічний поверх. Отримав поранення чоловік.

Новини Харкова: Житлові дев’ятиповерхівки обстріляли з РСЗВ Смерч

Також зафіксовані руйнування поблизу одного з об‘єктів інфраструктури.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ «Смерч».

Прокурори спільно з поліцейськими проводять огляди місць подій та вилучають уламки снарядів — чергові докази військової агресії РФ проти українців.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби противник обстрілював з артилерії населені пункти Харківської області.

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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