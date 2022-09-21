21.09.2022 08:54 Рита Парфенова

Міграційна служба відновила надання послуг у місті Зміїв

Відновити втрачені або знищені документи у цьому відділенні зможуть усі громадяни України, незалежно від місця реєстрації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну міграційну службу України.



«Ми відновили роботу Зміївського підрозділу у Харківській області аби люди мали можливість відновити втрачені або знищені документи», – повідомили у відомстві. Підрозділ приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.



Крім того, у відділі ДМС м. Зміїв доступні такі послуги:

оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;

вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;

одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.



Відділ ДМС у Зміїві працює з понеділка по п’ятницю, с 9:00 до 15:00 за адресою: 63401 м. Зміїв, вул. Гагаріна, 23. Телефон для довідок: +38(05747)34670



Нагадаємо, Міграційна служба України Відділ ДМС у Зміїві працює з понеділка по п’ятницю, с 9:00 до 15:00 за адресою: 63401 м. Зміїв, вул. Гагаріна, 23. Телефон для довідок: +38(05747)34670Нагадаємо, Міграційна служба України відновила надання послуг у місті Первомайський.