Генштаб повідомив про обстріл 7 населених пунктів Харківської області (відео)

Минулої доби противник обстрілював з артилерії населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп’янськ та Кам’янка.
Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються .
Наша авіація завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БпЛА противника.
Нагадаємо, зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
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