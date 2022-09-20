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20.09.2022  19:33   Дмитро Колонєй

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 20 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, за поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 
 
Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
 
на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;
 
Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.
 
Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.
 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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