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20.09.2022  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині затримали автомобіль, повний зброї (фото)

На Харківщині поліцейські затримали зловмисників.

Затримали автомобіль, повний зброї поліцейські на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, автомобіль «Mitsubishi» під керуванням 52-річного чоловіка зупинили поліцейські на автомобільній дорозі поблизу населеного пункту Пісочин Харківського району. В автомобілі ще був 51-річний пасажир. 
 
Зловмисники перевозили в транспортному засобі п’ять автоматів Калашникова з символікою російської федерації, один кулемет та один ручний протитанковий гранатомет, а також 130 набоїв.
 
Затримали автомобіль, повний зброї поліцейські на Харківщині
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 
Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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