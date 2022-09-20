20.09.2022 19:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині затримали автомобіль, повний зброї (фото)

На Харківщині поліцейські затримали зловмисників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, автомобіль «Mitsubishi» під керуванням 52-річного чоловіка зупинили поліцейські на автомобільній дорозі поблизу населеного пункту Пісочин Харківського району. В автомобілі ще був 51-річний пасажир.

Зловмисники перевозили в транспортному засобі п’ять автоматів Калашникова з символікою російської федерації, один кулемет та один ручний протитанковий гранатомет, а також 130 набоїв.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.