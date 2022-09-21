21.09.2022 08:12 Рита Парфенова

Ракетні удари по Харкову: в багатоповерхівці були заблоковані люди (фото)

Уночі 21 вересня ворог наніс чотири ракетних удари по Харкову.



t.me/ihor_terekhov

Усі ракети прилетіли на об’єкти Холодногірського району міста. Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, два удари прийшлися по житловим багатоповерхівкам. Мешканці однієї з них опинилися в заблокованому приміщенні.



«По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди. Наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им», - повідомив мер міста.



У другому будинку одна людина отримала поранення.



«В обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки», – добавив Ігор Терехов.





Ще одна ракета прилетіла на пустир біля приватних будинків.



Ще один удар влучив в інфраструктурний об'єкт. «Там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий», – повідомив міський голова.