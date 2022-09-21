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21.09.2022  08:12   Рита Парфенова

Ракетні удари по Харкову: в багатоповерхівці були заблоковані люди (фото)

Уночі 21 вересня ворог наніс чотири ракетних удари по Харкову.


t.me/ihor_terekhov

Усі ракети прилетіли на об’єкти Холодногірського району міста. Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, два удари прийшлися по житловим багатоповерхівкам. Мешканці однієї з них опинилися в заблокованому приміщенні.

«По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди. Наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им», - повідомив мер міста.

У другому будинку одна людина отримала поранення.

«В обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки», – добавив Ігор Терехов.

Ракетний удар по Холодногірському району вночі 21 вересня Ракетний удар по Холодногірському району вночі 21 вересня

Ще одна ракета прилетіла на пустир біля приватних будинків.

Ще один удар влучив в інфраструктурний об'єкт. «Там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий», – повідомив міський голова.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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