21.09.2022 07:30 Рита Парфенова

21 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.

Міжнародний день миру було засновано Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1981 році. Через двадцять років, у 2001 році, Генеральна Асамблея одноголосно прийняла рішення щорічно відзначати День миру як день відмови від насильства та день припинення вогню.



Тема Міжнародного дня миру 2022 року — «Покінчити з расизмом. Побудувати світ».



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Православні відзначають сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці. Свято на честь народження Діви Марії було встановлено у 4 столітті. У народі він отримав також інші назви - Мала Пречиста (Велика Пречиста святкується в день Успіння Богородиці), Спожинки, Осеніни.



Осеніни відзначаються 21 вересня та пов'язані з днем ​​осіннього рівнодення, який, як відомо, припадає якраз на останню декаду вересня. Вважалося, що у цей день осінь остаточно вступає у свої права.



Наші пращури проводили літо і весело зустрічали осінь. Однією з головних традицій Осеніна було оновлення вогню. Зустрічаючи осінь, слов'яни зазвичай гасили весь старий вогонь у будинку та запалювали новий. Причому нове джерело тепла і світла завжди добувалося ударами кременя або тертям дерева. Наші пращури вірили, що запалений в це осіннє свято вогонь має свою особливу енергію.



У жінок у Осенини була своя важлива «місія». Рано-вранці вони, взявши з собою вівсяний хліб і кисіль, йшли до водойм. Там найстарша з учасниць обряду стояла з принесеними стравами і читала молитву Пресвятої Богородиці, а решта водили навколо неї хоровод і співали пісні. Після цього хліб ділили порівну між усіма присутніми, а прийшовши додому, господиня годувала їм худобу. На думку наших прабатьків, це мало гарантувати, що у тварин буде приплід.



Крім того, в Осеніні влаштовувалась сільська братчина - застілля, в якому брали участь усі жителі села. Причому чим багатшим був нещодавно зібраний урожай, тим розгульнішим і ряснішим було торжество. Варто зазначити, що на святковому столі обов'язково була присутня кутя з крупи та меду, щоб згадати померлих.



А після хрещення Київської Русі Осеніни разом із днем ​​осіннього рівнодення замінили християнським святом Різдва Богородиці. Що не дивно, адже тоді практично у всіх язичницьких урочистостей з'явилася православна складова.



21 вересня звертали свої молитви до Богородиці бездітні жінки, щоб свята заступниця послала їм дитину. Жінки, які не мали дітей, накривали стіл та запрошували всіх жебраків у селі «щоб помолилися за її дітей».

Також цього дня

1781 – затверджено герб міста Харкова. «За повідомленням невиданого «Топографічного опису Харківського намісництва 1785 р.», герб Харкова являв собою покладені в зеленому полі хрестоподібно ріг достатку з плодами і квітами, що знаходяться в ньому, і кадуцею або Меркурієве жезло; він вказував на природні багатства оточуючих місто селищ і торгівлю, що вироблялася місцевих ярмарках…»



1811 – закладається Імператорський Нікітський ботанічний сад у Криму.



1866 – народився Герберт Джордж Веллс, англійський письменник, який вигадав наукову фантастику.



1937 – вийшла повість Толкієна «Хоббіт, або Туди і Назад».



1947 – народився Стівен Едвін Кінг, американський письменник. Традиційно його пов'язують із жанром хорор, але найбільша його річ – серіал «Темна Вежа», який він писав 30 років – є гримучим коктейлем із фентезі, наукової фантастики, драми, хорору та вестерну. Один із найбільш читаних та багатих письменників у світі.



1949 - Мао Цзедун проголосив створення Китайської Народної Республіки.



1950 – народився Білл Мюррей, американський актор («День бабака», «Мисливці за привидами», «Тутсі»).



1965 – народився Фредерік Бегбедер, французький письменник («99 франків», «Кохання живе три роки»).



Іменини відзначають: Георгій, Іван, Іполит, Макар, Марія, Матвій.