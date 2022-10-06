06.10.2022 11:20 Рита Парфенова

На деокупованих територіях Харківщини розбирають завали

Зведений загон ДСНС продовжує роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби з 5 по 6 жовтня у місті Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям.



У Балаклії завершені роботи з розбирання аварійних елементів будівлі центральної районної лікарні.

Крім цього аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих внаслідок обстрілів об‘єктах проводились на території Дергачівської громади, у селищі Борова, м. Ізюм, селі Діброва Ізюмського району, а також у Салтівському районі Харкова. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Загалом від ДСНС залучено 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.



Рятувальники продовжили забезпечувати людей, що мешкають в деокупованих населених пунктах (м. Куп‘янськ, м. Ізюм та селище Великий Бурлук) питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 40 т води.

Нагадаємо, у Харкові за добу з 5 на 6 жовтня сталися дві пожежі, спричинені атаками ворожих БПЛА.





