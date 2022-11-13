13.11.2022 11:37 Рита Парфенова

Понад шістсот тіл загиблих мешканців деокупованих територій ексгумували на Харківщині (фото)

Всього з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіл громадян, з яких 258 жінки, 343 чоловіка, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

Зокрема у Куп‘янському районі 11 листопала було ексгумовано двох вбитих, загалом за останній тиждень 7 тіл - усі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців.

Наприклад, 16-річний підліток з Куп’янську у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл, загинув. Ще одна історія - 50-річний мешканець села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл - і чоловік загинув.





Слідчі продовжують розслідувати воєнні злочини у режимі 24/7 - збір доказів, допити свідків, потерпілих, призначення експертиз, ідентифікація загиблих та багато іншого - все це складові розслідувань, які ляжуть в основу репарацій, міжнародних судів та майбутнього України.

Нагадаємо, 8-9 листопада у Куп’янському районі прокурори ексгумували чотири трупи загиблих від ракетних ударів окупантів та вилучили уламки авіабомб ФАБ-500.