Понад шістсот тіл загиблих мешканців деокупованих територій ексгумували на Харківщині (фото)

Всього з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіл громадян, з яких 258 жінки, 343 чоловіка, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.
Наприклад, 16-річний підліток з Куп’янську у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл, загинув. Ще одна історія - 50-річний мешканець села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл - і чоловік загинув.
Слідчі продовжують розслідувати воєнні злочини у режимі 24/7 - збір доказів, допити свідків, потерпілих, призначення експертиз, ідентифікація загиблих та багато іншого - все це складові розслідувань, які ляжуть в основу репарацій, міжнародних судів та майбутнього України.
Нагадаємо, 8-9 листопада у Куп’янському районі прокурори ексгумували чотири трупи загиблих від ракетних ударів окупантів та вилучили уламки авіабомб ФАБ-500.
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