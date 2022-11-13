13.11.2022 12:25 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 13 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 13 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 110 легкових авто;

«Угринів» - 50 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто;

«Грушів» - 20 легкових авто;

«Краківець» - 60 легкових авто;

«Шегині» - 35 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 5 легкових авто

Румунія:

«Порубне» - 50 легкових авто.

За добу 12 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни.