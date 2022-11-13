Ситуація з виїздом із України 13 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 13 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 12 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни.
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