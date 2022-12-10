Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілів (фото)

Мешканка села Слобожанське Харківського району загинула 5 вересня під час обстрілу населеного пункту.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За попередніми висновками, 57-річна мешканка села Слобожанське Харківського району під час обстрілу села 5 вересня отримала травми, не сумісні з життям. Жінку поховали на подвір’ї біля будинку.
9 грудня співробітники відділення поліції № 1 ХРУП № 2 провели огляд місця події та вилучили тіло померлої. Рештки померлої направлені на судово-медичну експертизу.
Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, раніше слідчі ексгумували двох чоловіків, розстріляних окупантами біля Куп’янська.
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