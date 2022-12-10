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10.12.2022  14:31   Рита Парфенова

Ігор Терехов нагородив військовослужбовців ЗСУ

Прийом з нагоди Дня Збройних Сил України відбувся 9 грудня у Харкові.


city.kharkov.ua

З професійним святом, яке відзначалося нещодавно, військовослужбовців привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ..

Мер міста зазначив, що тільки завдяки захисникам Харків та Україна мають можливість жити і працювати.

«З першого дня війни ви боронили нашу землю, ви боронили наше славетне місто-герой Харків. І тільки завдяки вам наше місто носить це почесне звання. Дуже важко, але ми витримаємо. Ми обов’язково переможемо, бо з такими воїнами неможливо не перемогти. Ви щодня здійснюєте подвиг. Низький вам уклін за те, що ви робите», - звернувся до захисників мер.

З нагоди Дня Збройних Сил України Ігор Терехов вручив військовослужбовцям нагороди. Своєю чергою командир 227-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Олег Черкашин подарував меру Харкова клинок, виготовлений з броні підбитого в Україні ворожого танка.

«Ми сьогодні вручаємо цей подарунок сталевому меру залізобетонного міста. Цей клинок викуваний з двигуна танка Т-90М «Прорив», який був знищений, - єдиний такий танк, знищений в Україні. І от з нього зробили цей клинок, який ми передаємо нашому меру», - зазначив Олег Черкашин.

Новини Харькова: пройшов прийом з нагоди Дня Збройних Сил України

Новини Харькова: пройшов прийом з нагоди Дня Збройних Сил України

Новини Харькова: пройшов прийом з нагоди Дня Збройних Сил України

Новини Харькова: пройшов прийом з нагоди Дня Збройних Сил України

Новини Харькова: пройшов прийом з нагоди Дня Збройних Сил України

Источник:   ХМР
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
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