10.12.2022 14:31 Рита Парфенова

Ігор Терехов нагородив військовослужбовців ЗСУ

Прийом з нагоди Дня Збройних Сил України відбувся 9 грудня у Харкові.



city.kharkov.ua

З професійним святом, яке відзначалося нещодавно, військовослужбовців привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ..

Мер міста зазначив, що тільки завдяки захисникам Харків та Україна мають можливість жити і працювати.



«З першого дня війни ви боронили нашу землю, ви боронили наше славетне місто-герой Харків. І тільки завдяки вам наше місто носить це почесне звання. Дуже важко, але ми витримаємо. Ми обов’язково переможемо, бо з такими воїнами неможливо не перемогти. Ви щодня здійснюєте подвиг. Низький вам уклін за те, що ви робите», - звернувся до захисників мер.



З нагоди Дня Збройних Сил України Ігор Терехов вручив військовослужбовцям нагороди. Своєю чергою командир 227-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Олег Черкашин подарував меру Харкова клинок, виготовлений з броні підбитого в Україні ворожого танка.



«Ми сьогодні вручаємо цей подарунок сталевому меру залізобетонного міста. Цей клинок викуваний з двигуна танка Т-90М «Прорив», який був знищений, - єдиний такий танк, знищений в Україні. І от з нього зробили цей клинок, який ми передаємо нашому меру», - зазначив Олег Черкашин.