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27.12.2022  20:07   Дмитро Колонєй

Завдяки вам місто живе та працює - Ігор Терехов

Мер Харкова вручив нагороди енергетикам з нагоди професійного свята.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, мер Харкова Ігор Терехов нагородив енергетиків з нагоди професійного свята та подякував працівникам сфери за важку роботу та проявлений героїзм:
 
«Коли ворог цілеспрямовано знищує електромережі та підстанції, те, що ви робите, - це подвиг. У домівках містян є світло, а значить – вода і тепло. Від вас все залежить. Я пам’ятаю перші дні війни, як було важко відновлювати електропостачання. Робітники мали їхати в зону постійних обстрілів, були загиблі, поранені. Менше з тим, ви були на «передовій», робили і продовжуєте робити все необхідне. Завдяки вам місто живе та працює. Ми всі працюємо єдиною командою, обов’язково переможемо і відновимо наш Харків!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Ігор Терехов вручив нагороди енергетикам з нагоди професійного свята
 
Нагадаємо, що 22 грудня в Україні відзначали День енергетика.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков
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