27.12.2022 20:07 Дмитро Колонєй

Завдяки вам місто живе та працює - Ігор Терехов

Мер Харкова вручив нагороди енергетикам з нагоди професійного свята.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, мер Харкова Ігор Терехов нагородив енергетиків з нагоди професійного свята та подякував працівникам сфери за важку роботу та проявлений героїзм:

«Коли ворог цілеспрямовано знищує електромережі та підстанції, те, що ви робите, - це подвиг. У домівках містян є світло, а значить – вода і тепло. Від вас все залежить. Я пам’ятаю перші дні війни, як було важко відновлювати електропостачання. Робітники мали їхати в зону постійних обстрілів, були загиблі, поранені. Менше з тим, ви були на «передовій», робили і продовжуєте робити все необхідне. Завдяки вам місто живе та працює. Ми всі працюємо єдиною командою, обов’язково переможемо і відновимо наш Харків!» - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що 22 грудня в Україні відзначали День енергетика.