26.12.2022 19:29 Дмитро Колонєй

Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав працівників АТ «Харківобленерго» з державними нагородами.



Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму зверненні привітав працівників АТ «Харківобленерго», яких, згідно з Указом Президента України, нагородили державними нагородами з нагоди Дня енергетика.

«Я вітаю харківських енергетиків із заслуженими нагородами - орденами «За заслуги», «За мужність», орденом княгині Ольги, почесним званням «Заслужений енергетик України».

Ви неодноразово підтверджували свій професіоналізм та мужність, працюючи у складний воєнний час, коли ворог цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру країни. Ви показали, що вам під силу впоратися з будь-якими завданнями, коли на кону стоїть благополуччя громадян, життєдіяльність міста Харкова та Харківської області.

Від себе особисто я бажаю вам сил та міцного здоров'я. Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Дякуємо!» - сказано у зверненні мера.