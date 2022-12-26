    
Главная Новини Харкова Влада Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Ігор Терехов
26.12.2022  19:29   Дмитро Колонєй

Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав працівників АТ «Харківобленерго» з державними нагородами.


Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму зверненні привітав працівників АТ «Харківобленерго», яких, згідно з Указом Президента України, нагородили державними нагородами з нагоди Дня енергетика.
 
«Я вітаю харківських енергетиків із заслуженими нагородами - орденами «За заслуги», «За мужність», орденом княгині Ольги, почесним званням «Заслужений енергетик України».
 
Ви неодноразово підтверджували свій професіоналізм та мужність, працюючи у складний воєнний час, коли ворог цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру країни. Ви показали, що вам під силу впоратися з будь-якими завданнями, коли на кону стоїть благополуччя громадян, життєдіяльність міста Харкова та Харківської області.
 
Від себе особисто я бажаю вам сил та міцного здоров'я. Харків пишається вами, а харків'яни назавжди залишаться вдячними за вашу працю. Дякуємо!» - сказано у зверненні мера.
 
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з проханням не ігнорувати сигнали тривоги.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.12 Суспільство Ворог спробує зробити «темну»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян 25.12 Суспільство Віфлеємський Вогонь Миру привезли в Храм Іоана Богослова   25.12 Суспільство Ігор Терехов привітав із Різдвом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 