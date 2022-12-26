Окупанти лають боягузливе начальство, не вірять, що їх виведуть із передової та десятками тікають, здаючи позиції (відео)

26.12.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про боягузливе командування, дезертирів і марні надії на виведення із зони бойових дій:

Зокрема він інформує, що місцеве командування побоюється виходити зі сховища через обстріли: «они в бутылку ссут, и солдатам дают, чтобы выкидывали».

Також він не вірить, що є правдивою інформація про те, що до 14 числа їх мають вивести та роззброїти, вважаючи це брехнею для обнадійливостями.



Розповідає він і про дизертирів, що намагалися втекти прямо по дорозі, і що попередньо здали позиції. 20-ре з них вони спіймали. Тепер втікачів чекає військовий трибунал. та про те, що «экипаж #бнули наших танкистов каким-то макаром, и наш танк сейчас х#рачит по нам».