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26.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Окупанти лають боягузливе начальство, не вірять, що їх виведуть із передової та десятками тікають, здаючи позиції (відео)

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про боягузливе командування, дезертирів і марні надії на виведення із зони бойових дій:
 
Зокрема він інформує, що місцеве командування побоюється виходити зі сховища через обстріли: «они в бутылку ссут, и солдатам дают, чтобы выкидывали».
Також він не вірить, що є правдивою інформація про те, що до 14 числа їх мають вивести та роззброїти, вважаючи це брехнею для обнадійливостями.

Розповідає він і про дизертирів, що намагалися втекти прямо по дорозі, і що попередньо здали позиції. 20-ре з них вони спіймали. Тепер втікачів  чекає військовий трибунал. та про те, що «экипаж #бнули наших танкистов каким-то макаром, и наш танк сейчас х#рачит по нам».
 
Нагадаємо, раніше ми писали, про те, що окупанти десятками вбивають друг друга, стріляючи по своїх з танків.
 

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, перехват, харьков
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