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21.12.2022  14:20   Дмитро Колонєй

Десятки заглибилих: окупанти вбивають друг друга (відео)

Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи. За його словами, у підрозділ прибуло поповнення. 20 військовослужбовців з новоприбулих була знищена вистрелами з російського танку. "2 раза выстрелил и 20 пацанов нет, твари, своих же убивают". "потерь больше от своих, чем от хохлов", "командование х#й поймёшь какое", - характеризує становище загарбник.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехват, украина
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