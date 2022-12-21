Десятки заглибилих: окупанти вбивають друг друга (відео)

Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.
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Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 21 грудня.
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