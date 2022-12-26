26.12.2022 20:34 Дмитро Колонєй

Мегазнижку на квитки для українців надає фінська авіакомпанія

Дістатися до Фінляндії українці зможуть за символічну суму.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на сайт авіакомпанії Finnair, yкраїнці можуть до 28 лютого 2023 року полетіти у Фінляндію із Польщі, Чехії та Угорщини зі знижкою у 95%.

"Ми підтримуємо людей, які виїжджають з України, знижкою 95% на чисті тарифи на квитки в один кінець з Варшави (крім рейсу AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі", – йдеться у повідомленні Finnair.

Для того, щоб отримати знижку на квиток, треба буде використати код UKRAINE95.

Це означає, що біженці зможуть дістатися Фінляндії за символічну суму, але окремо до вартості квитків будуть додані аеропортові та інші збори. До слова, вартість квитків у січні при купівлі з Польші – 100-140 євро. Після отримання знижки вартість квитків складе 5-7 євро без зборів.

На сторінці компанії також зазначається, що українці можуть їхати із країн Шенгенської зони до Фінляндії без паспорта, наприклад зі свідоцтвом про народження.