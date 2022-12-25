25.12.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Під Харковом відновили міст на Печенізькому водосховищі

Цей міст під Харковом раніше знищили окупанти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, міст в селі Мартове, Чугуївського району на Печенізькому водосховищі окупанти знищили в вересні, коли відступали.

Нині об’єкт відновлено та поновлено рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону.

За інфоромацією, яка біла надана в ДП «Дороги Харківщини», фахівці виконали великий обсяг робіт:

демонтували зруйновані конструкції,

звели нові прогонні балки,

провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів,

улаштували гідроізоляцію,

застелили нове асфальтне покриття.

Тривають роботи з відновлення інших об’єктів, постраждалих від дій окупантів.