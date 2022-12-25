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25.12.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Під Харковом відновили міст на Печенізькому водосховищі

Цей міст під Харковом раніше знищили окупанти.

Відновили міст на Печенізькому водосховищі під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, міст в селі Мартове, Чугуївського району на Печенізькому водосховищі окупанти знищили в вересні, коли відступали.
 
Нині об’єкт відновлено та поновлено рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону.
 
За інфоромацією, яка біла надана в ДП «Дороги Харківщини», фахівці виконали великий обсяг робіт:
  • демонтували зруйновані конструкції,
  • звели нові прогонні балки,
  • провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів,
  • улаштували гідроізоляцію,
  • застелили нове асфальтне покриття.
Тривають роботи з відновлення інших об’єктів, постраждалих від дій окупантів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  мост, ремонт, харьков, печенежское водохранилище
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