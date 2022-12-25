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25.12.2022  18:34   Дмитро Колонєй

Окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 25 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
  • На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області
  • На Куп’янському напрямку вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині.
 
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника.
 
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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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