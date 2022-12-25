25.12.2022 18:01 Дмитро Колонєй

Коронавірус: у Китаї сотні тисяч хворих, переповнені крематорії та лікарні через спалах епідемії

Хвороба розбурхує китайські міста.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Medical Xpress, відділення невідкладної допомоги в містах на південному заході Пекіна переповнені. Реанімації відмовляються від машин швидкої допомоги, мешканці возять хворих родичів із лікарні в лікарню, а пацієнти лежать на підлозі через брак місця. Літня свекруха місцевї жительки Яо захворіла тиждень тому. Спочатку вони звернулися до місцевої лікарні, де сканування легенів показало ознаки пневмонії. Але лікарня не може впоратися з випадками COVID-19, сказали Яо. Їй сказали звернутися до лікарень у сусідніх округах.

Коли Яо та її чоловік їхали від лікарні до лікарні, вони побачили, що всі палати заповнені. Лікарня Чжоучжоу, розташована за годину їзди від рідного міста Яо, стала останнім розчаруванням. «Я розлючена», — сказала Яо, плачучи, тримаючи в руках знімки легенів з місцевої лікарні. «У мене немає особливої ​​надії. Ми були на вулиці протягом тривалого часу, і я наляканий, тому що їй важко дихати».

Незважаючи на те, що молодь повертається до роботи, а черги в клініках проти лихоманки скорочуються, багато людей похилого віку в Хебеї впадають у критичний стан. Це може бути передвісником того, що має статися для решти Китаю.

Уряд Китаю повідомив лише про сім смертей від COVID-19 після того, як 7 грудня різко послабили обмеження, внаслідок чого загальна кількість померлих у країні досягла 5241. У вівторок представник охорони здоров’я Китаю заявив, що Китай враховує лише смерті від пневмонії або дихальної недостатності в офіційній кількості смертей від COVID-19.

За словами одного співробітника, у крематорії Чжуочжоу печі горять понаднормово, оскільки працівники намагаються впоратися зі сплеском смертності за останній тиждень. Працівник похоронного салону підрахував, що спалюють від 20 до 30 тіл на день, що зросло з трьох до чотирьох до послаблення заходів щодо COVID-19.

Протягом двох годин у крематорії Гаобейдіан у четвер журналісти бачили, як три машини швидкої допомоги та два фургони вивантажували тіла.

Охоронці працювали, щоб загнати натовп, поки люди штовхалися за позиції. Коли в палаті не було місця, пацієнти розбігалися по коридорах і коридорах. Хворі люди валялися на ковдрах на підлозі, а персонал несамовито крутив каталки та вентилятори. У коридорі півдюжини пацієнтів хрипіли на металевих лавах, коли кисневі балони закачували їм повітря в ніс.

Експерти прогнозують від мільйона до 2 мільйонів смертей у Китаї наступного року, і Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що спосіб підрахунку в Пекіні «недооцінить справжню кількість загиблих».