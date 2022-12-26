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26.12.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

Ворог спробує зробити «темну»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Харківський міський голова просить людей не ігнорувати сигнали тривоги.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
«До Нового року залишилося менше тижня, й у ці дні ворог планує спробувати знову зробити «темну» Україні. Бо немає для них більшої радості, ніж тероризувати мирне населення та зробити нам погано. 
 
Закликаю вас, дорогі харків‘яни, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заздалегідь дізнайтеся, де розташовано найближчий до вас «Пункт незламності». Зробити це можна у боті «Харків-твій дім» – @tviyDimKharkivBot.
 
Натиснувши у меню «Об‘єкти, що працюватимуть без електропостачання», ви отримаєте посилання на інтерактивну мапу міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на ваш гаджет. Там повний список усіх закладів, що працюють без електрики, - від пунктів гарячого харчування і ветклінік до джерел водопостачання і магазинів. 
 
Все витримаємо і переживемо!  І обов’язково переможемо!»,- звернувся до громадян Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, харьков
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