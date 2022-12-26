26.12.2022 17:23 Дмитро Колонєй

Як працюватимуть банки на свята: графік Нацбанку

Нацбанк оприлюднив графіки роботи банків і платіжних систем на Новий рік і Різдво



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБУ, визначено порядок роботи банківської системи України та регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022-го та на початку 2023-го року.

30-го грудня СЕП працює до 24:00; валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичному режимі;

31-го грудня банківський день у СЕП відкривається датою 2-ге січня 2023-го року; міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 2-ге січня 2023-го року; НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України;

31-го грудня та 1-го січня учасники СЕП самостійно вирішують щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб і потреб своїх клієнтів; також банки самостійно вирішують щодо здійснення валютних операцій із купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП; готівковий валютний ринок працює у звичному режимі; операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;

1-го січня приймання початкових платежів до СЕП розпочинається о 9:00; міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2-ге січня 2023-го року;

2-го січня банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичному режимі;

7-го та 8-го січня міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9-те січня 2023-го року.

«Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів», – сказано в повідомленні.

До речі, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, які передбачені Кодексом законів про працю. Тож трьох додаткових вихідних на новорічні свята не буде.