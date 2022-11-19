Можливий блекаут: як працюватимуть банки

Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сильний сніг, на зміну йому прийде сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.