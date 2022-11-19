19.11.2022 15:07 Дмитро Колонєй
Можливий блекаут: як працюватимуть банки
Інформація від банків та рекомендації НБУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Технофан, українські банки «ПриватБанк» та «Ощадбанк» попередилои клієнтів, інформуя, як воним будуть працювати, якщо настане повний блекаут.
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Більшість відділень буде зачинено,
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Залишать тільки чергові відділення, які будуть працювати на резервних джерелах енергії.
Зі свого боку рекомендації дав Національний банк України:
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Збільшити залишок готівки у касах, розмістивши в чергових відділеннях додаткові сейфи для зберігання готівки.
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Забезпечити резервними джерелами живлення контакт-центри банків та їхні дата-центри. Запас палива для цих джерел має становити щонайменше 7 днів.
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Забезпечити резервними джерелами живлення заздалегідь визначені чергові відділення. У них мінімальний запас палива має бути не меншим за дводенний. При цьому має бути джерело поповнення запасів палива у разі потреби. Крім того, банки повинні подбати про резервні (супутникові) канали зв’язку для відділень, які працюватимуть.
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Клієнтам має бути доступний список працюючих чергових відділень. Його слід опублікувати на сайті банку. Крім того, адреси працюючих відділень повинен мати контакт-центр банку, а також Нацбанк. Списки діючих відділень також мають бути вивішені на вхідних дверях інших відділень, які не працюватимуть під час блекауту.
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Якщо буде великий наплив клієнтів до чергових відділень ПриватБанку, Ощадбанку чи інших банків, то потрібно тимчасово перемістити туди частину техніки з непрацюючих відділень.
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Слід передбачити збільшення комплексів самообслуговування у чергових відділеннях.
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Чергові відділення банків мають забезпечити прийом готівки від бізнесу. Причому не лише від підприємців, які є клієнтами цього банку, а й від тих, що зазвичай обслуговуються в інших банках.
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