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19.11.2022  15:07   Дмитро Колонєй

Можливий блекаут: як працюватимуть банки

Інформація від банків та рекомендації НБУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Технофан, українські банки «ПриватБанк» та «Ощадбанк» попередилои клієнтів, інформуя, як воним будуть працювати, якщо настане повний блекаут.
 
  • Більшість відділень буде зачинено,
  • Залишать тільки чергові відділення, які будуть працювати на резервних джерелах енергії.
 
Зі свого боку рекомендації дав Національний банк України:
  1. Збільшити залишок готівки у касах, розмістивши в чергових відділеннях додаткові сейфи для зберігання готівки.
  2. Забезпечити резервними джерелами живлення контакт-центри банків та їхні дата-центри. Запас палива для цих джерел має становити щонайменше 7 днів.
  3. Забезпечити резервними джерелами живлення  заздалегідь визначені чергові відділення. У них мінімальний запас палива має бути не меншим за дводенний. При цьому має бути джерело поповнення запасів палива у разі потреби. Крім того, банки повинні подбати про резервні (супутникові) канали зв’язку для відділень, які працюватимуть.
  4. Клієнтам має бути доступний список працюючих чергових відділень. Його слід опублікувати на сайті банку. Крім того, адреси працюючих відділень повинен мати контакт-центр банку, а також Нацбанк. Списки діючих відділень також мають бути вивішені на вхідних дверях інших відділень, які не працюватимуть під час блекауту.
  5. Якщо буде великий наплив клієнтів до чергових відділень ПриватБанку, Ощадбанку чи інших банків, то потрібно тимчасово перемістити туди частину техніки з непрацюючих відділень.
  6. Слід передбачити збільшення комплексів самообслуговування у чергових відділеннях.
  7. Чергові відділення банків мають забезпечити прийом готівки від бізнесу. Причому не лише від підприємців, які є клієнтами цього банку, а й від тих, що зазвичай обслуговуються в інших банках.

 

Источник:   Технофан
 Тэги:  банки, блекаут, украина, режим работы
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