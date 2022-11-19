19.11.2022 14:28 Дмитро Колонєй

Харківщина визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами

Майже щодня на мінах та нерозірваних снарядах окупантів підриваються цивільні громадяни на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, відновлення об’єктів критичної інфраструктури регіону напряму залежить від темпів розмінування деокупованих територій.

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, від мін гинуть громадяни, працівники сільгосппідприємств, екстреної медичної допомоги. Є випадки, коли підриваються й фахівці ДСНС, які займаються розмінуванням. За статистикою Міністерства внутрішніх справ, Харківщина наразі визнана найзасміченішою вибухонебезпечними предметами областю. Впродовж доби сапери знешкоджують від 200 до 1000 вибухонебезпечних предметів.

“Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне - вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі”, - розповів Олег Синєгубов.

Начальник ХОВА додав, що для розв’язання цієї проблеми необхідна комунікація на міжнародному рівні.

“Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роблять усе, аби міжнародні партнери надавали якомога більше сучасної техніки для розмінування деокупованих територій. Від цього залежить відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності у нашій області”, - підсумував Олег Синєгубов.