30.11.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують розмінувати території: скільки ще необхідно обстежити

Вибуховими пристроями засмічено майже 14 % території нашої держави.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що площа тільки деокупованих територій Харківщини, які підлягають обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів, становить близько 12 тис. 500 квадратних кілометрів.

«Щодня піротехніки ДСНС займаються гуманітарним розмінуванням цих територій. Проте ця робота займе досить багато часу, можливо не один рік. Відтак цивільне населення постійно буде стикатися із наслідками ворожого вторгнення, наражатися на небезпеку від залишених окупантами вибухівок і мін»,- зазначили в ДСНС.

Аби не наразитися на небезпеку та не стати жертвою від небезпечного поводження з вибухонебезпечними предметами, категорично забороняється:

торкатися підозрілого або вибухонебезпечного предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, щоб не спровокувати вибух, заливати його рідинами;

засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Нагадаємо, у Харкові на міні підірвалася людина.