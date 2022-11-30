У Харкові на міні підірвалася людина

Постраждалого госпіталізовано з вибуховою травмрю.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, нещасний випадок стався у Салтівському районі міста.
«51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній», – повідомив голова ХОВА.
Нагадаємо, у Харківській області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій й отримав тяжке поранення.
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