30.11.2022 09:14 Рита Парфенова

У Харкові на міні підірвалася людина

Постраждалого госпіталізовано з вибуховою травмрю.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, нещасний випадок стався у Салтівському районі міста.



«51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній», – повідомив голова ХОВА.

Нагадаємо, у Харківській області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій й отримав тяжке поранення.