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30.11.2022  09:14   Рита Парфенова

У Харкові на міні підірвалася людина

Постраждалого госпіталізовано з вибуховою травмрю.

мина

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, нещасний випадок стався у Салтівському районі міста.

«51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній», – повідомив голова ХОВА.

Нагадаємо, у Харківській області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій й отримав тяжке поранення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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