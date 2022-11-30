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30.11.2022  08:50   Рита Парфенова

У перший день зими на Харківщині вводиться новий автобусний маршрут

З 1 грудня 2022 року відновлюється автобусне сполучення Золочів - Богодухів.

автостанция золочев

Про це повідомили в Золочівській селищній ОТГ, передає РЕДПОСТ.

Автобус буде курсувати щочетверга. Відправлення з автостанції "Золочів" о 6.00 - прибуття в Богодухів о 8.00.

У зворотному напрямку: з Богодухова о 13.00 - прибуття до Золочева о 15.00.

Передбачено  зупинки: Березівка, Фартушне, Цапівка, Велика Рогозянка, Гуринівка, Сковородинівка, Володарівка, Максимівка.

Нагадаємо, рух тролейбусів на вузлі пр. Героїв Харкова - вул. Роганська по пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. 12 Квітня до вул. Плиткової, та вул. Плитковій, від пр. Героїв Харкова до розворотного кола «Східне» у Харкові, буде заборонено з 11:00 до 13:00 30 листопада.

 



 

Источник:   Золочівська селищна ОТГ
 Тэги:  автобус, харьков
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