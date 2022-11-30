30.11.2022 08:18 Рита Парфенова

Військові рф завдати ракетного удару по Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що щонайменше 14 населених пунктів Харківської області опинилися під артилерійськими ударами окупантів.



На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

Висока Яруга,

Стрілеча,

Красне,

Глибоке,

Стариця,

Огірцеве,

Гатище,

Амбарне,

Петро-Іванівка,

Дворічне.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів:

Першотравневе,

Орлянське,

Кислівка,

Табаївка.

Нагадаємо, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ.