Військові рф завдати ракетного удару по Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що щонайменше 14 населених пунктів Харківської області опинилися під артилерійськими ударами окупантів.
На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів:
Нагадаємо, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ.
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