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30.11.2022  08:18   Рита Парфенова

Військові рф завдати ракетного удару по Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що щонайменше 14 населених пунктів Харківської області опинилися під артилерійськими ударами окупантів.

На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Висока Яруга,
  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Глибоке,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Амбарне,
  • Петро-Іванівка,
  • Дворічне.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів:

  • Першотравневе,
  • Орлянське,
  • Кислівка,
  • Табаївка.

Нагадаємо, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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