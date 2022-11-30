30.11.2022 07:30 Рита Парфенова

30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.





Ідея про започаткування цього свята була озвучена на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у Флоренції (Італія) в 1931 році. Тоді різні екологічні організації та природоохоронні суспільства заявили про готовність організовувати різноманітні масові заходи, створені задля виховання у людях почуття відповідальності за живе планети, зокрема і за свійських тварин.



З того часу свято проводиться щорічно і присвячується всім одомашненим людиною тваринам, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за братів наших менших. Не дивно, що девізом цього Дня стали слова Маленького принца з твору Антуана де Сент-Екзюпері: Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив.



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1988 року американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем ​​захисту інформації.



Цей день – чудова нагода для зміни старих паролів, перевірки системи на наявність вірусів, архівації даних, видалення непотрібної інформації. 1988 не випадково став родоначальником свята: саме тоді була зафіксована перша масова епідемія хробака, що отримав назву на ім'я свого творця - Морріса. І фахівці замислилися про необхідність комплексного підходу щодо забезпечення інформаційної безпеки.



Проголошуючи День, Асоціація мала намір нагадати всім про необхідність захисту комп'ютерної інформації, а також звернути увагу виробників та користувачів обладнання та програмних засобів на проблеми безпеки.



У цьому контексті захист інформації має на увазі:

- Встановлення антивірусних програм,

– встановлення міжмережевих екранів (Firewall),

- Використання важко визначних паролів,

- Соціальну інженерію,

– фізичний захист інформаційних ресурсів та активів та інші заходи.

Прикмети дня

30 листопада відзначається день пам'яті святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то зима буде холодною. Якщо на Григорія Зимоуказателя похмура погода, то взимку буде мало сонця. Дивилися також на лід на річці: якщо він був темним, це віщувало хороший урожай наступного літа.



Існував звичай «закочувати зиму» - і старий, і малюк перекидалися по свіжому снігу, славлячи сонце. Чим далі вдавалося покотитися, тим міцніше і суворіше мала бути зима, але тим щасливішим — наступний рік. Люди так і говорили: «Катись колесом від останнього осіннього місяця — до ядреної погоди, на сильний мороз, на сильне життя».

Також цього дня

В 1609 Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні.



1667 – народився Джонатан Свіфт, англійський письменник, тато Гулівера.



1810 – народився Олівер Фішер Вінчестер, американський винахідник та виробник стрілецької зброї.



1835 – НЕ народився Марк Твен. Марк Твен народився значно пізніше. А 30 листопада світ з'явився Семюел Клеменс, син провінційного судді. На життя хлопчик заробляв із 12 років. Спершу як учень у друкарні, потім – наборщиком, лоцманом на пароплаві, журналістом і навіть (це торкнулося багатьох американських письменників) золотошукачем. А тепер – про те, як же народився Марк Твен. Все дуже просто. У морській справі є термін «mark twain». Це лоцманське поняття використовується для вимірювання глибини водойми. З того часу, як творець «Принца і жебрака», автор пригод Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна взяв собі згаданий псевдонім, термін «марк твен» можна використовувати як зразок глибини письменницького обдарування.



1872 – у Глазго відбувся перший офіційний міжнародний матч із футболу. (Шотландія – Англія 0:0)



1874 – народився Вінстон Черчілль, англійський державний діяч, оратор та письменник, прем'єр-міністр Великобританії у 1940-1945 та 1951-1955 роках.



1937 – народився Рідлі Скотт, американський режисер («Чужий», «Гладіатор»).



1939 – розпочалася радянсько-фінська війна («зимова війна»).



1954 – у містечку Сілакауга американського штату Алабама впав метеорит Сілакауга. Один із його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр – 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком попадання небесного тіла в людину.



1965 – народився Бен Стіллер, американський комік («Зразковий самець», «Знайомство з Факерами», «Ніч у музеї»).



1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.



1978 – народився Гаель Гарсія Берналь, мексиканський актор («Сука-любов», «Че Гевара: Щоденники мотоцикліста», «Дурне виховання»).



1979 – випущений The Wall, останній альбом британської групи Pink Floyd в класичному складі.



1996 – створено Державну митну службу України.



2001 – Роберт Тулз став першою людиною із повністю штучним серцем.



2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista та пакету програм Office 2007 корпорації Microsoft.



2013 – відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану з метою очищення площі учасників стихійного протесту.

Іменини відзначають:

Андрій, Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.