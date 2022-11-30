30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.
Ідея про започаткування цього свята була озвучена на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у Флоренції (Італія) в 1931 році. Тоді різні екологічні організації та природоохоронні суспільства заявили про готовність організовувати різноманітні масові заходи, створені задля виховання у людях почуття відповідальності за живе планети, зокрема і за свійських тварин.
З того часу свято проводиться щорічно і присвячується всім одомашненим людиною тваринам, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за братів наших менших. Не дивно, що девізом цього Дня стали слова Маленького принца з твору Антуана де Сент-Екзюпері: Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив.
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1988 року американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем захисту інформації.
Цей день – чудова нагода для зміни старих паролів, перевірки системи на наявність вірусів, архівації даних, видалення непотрібної інформації. 1988 не випадково став родоначальником свята: саме тоді була зафіксована перша масова епідемія хробака, що отримав назву на ім'я свого творця - Морріса. І фахівці замислилися про необхідність комплексного підходу щодо забезпечення інформаційної безпеки.
Проголошуючи День, Асоціація мала намір нагадати всім про необхідність захисту комп'ютерної інформації, а також звернути увагу виробників та користувачів обладнання та програмних засобів на проблеми безпеки.
У цьому контексті захист інформації має на увазі:
- Встановлення антивірусних програм,
– встановлення міжмережевих екранів (Firewall),
- Використання важко визначних паролів,
- Соціальну інженерію,
– фізичний захист інформаційних ресурсів та активів та інші заходи.
30 листопада відзначається день пам'яті святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то зима буде холодною. Якщо на Григорія Зимоуказателя похмура погода, то взимку буде мало сонця. Дивилися також на лід на річці: якщо він був темним, це віщувало хороший урожай наступного літа.
Існував звичай «закочувати зиму» - і старий, і малюк перекидалися по свіжому снігу, славлячи сонце. Чим далі вдавалося покотитися, тим міцніше і суворіше мала бути зима, але тим щасливішим — наступний рік. Люди так і говорили: «Катись колесом від останнього осіннього місяця — до ядреної погоди, на сильний мороз, на сильне життя».
В 1609 Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні.
1667 – народився Джонатан Свіфт, англійський письменник, тато Гулівера.
1810 – народився Олівер Фішер Вінчестер, американський винахідник та виробник стрілецької зброї.
1835 – НЕ народився Марк Твен. Марк Твен народився значно пізніше. А 30 листопада світ з'явився Семюел Клеменс, син провінційного судді. На життя хлопчик заробляв із 12 років. Спершу як учень у друкарні, потім – наборщиком, лоцманом на пароплаві, журналістом і навіть (це торкнулося багатьох американських письменників) золотошукачем. А тепер – про те, як же народився Марк Твен. Все дуже просто. У морській справі є термін «mark twain». Це лоцманське поняття використовується для вимірювання глибини водойми. З того часу, як творець «Принца і жебрака», автор пригод Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна взяв собі згаданий псевдонім, термін «марк твен» можна використовувати як зразок глибини письменницького обдарування.
1872 – у Глазго відбувся перший офіційний міжнародний матч із футболу. (Шотландія – Англія 0:0)
1874 – народився Вінстон Черчілль, англійський державний діяч, оратор та письменник, прем'єр-міністр Великобританії у 1940-1945 та 1951-1955 роках.
1937 – народився Рідлі Скотт, американський режисер («Чужий», «Гладіатор»).
1939 – розпочалася радянсько-фінська війна («зимова війна»).
1954 – у містечку Сілакауга американського штату Алабама впав метеорит Сілакауга. Один із його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр – 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком попадання небесного тіла в людину.
1965 – народився Бен Стіллер, американський комік («Зразковий самець», «Знайомство з Факерами», «Ніч у музеї»).
1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.
1978 – народився Гаель Гарсія Берналь, мексиканський актор («Сука-любов», «Че Гевара: Щоденники мотоцикліста», «Дурне виховання»).
1979 – випущений The Wall, останній альбом британської групи Pink Floyd в класичному складі.
1996 – створено Державну митну службу України.
2001 – Роберт Тулз став першою людиною із повністю штучним серцем.
2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista та пакету програм Office 2007 корпорації Microsoft.
2013 – відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану з метою очищення площі учасників стихійного протесту.
Андрій, Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.
Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Листопад прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.
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