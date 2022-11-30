Харків на ранок 30 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 29 по 30 листопада 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 листопада.
О 09:00 внаслідок ворожого обстрілу сталась пожежа у селі Подоли Курилівської громади Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіли 2 господарчі споруди на площі 60 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, котрі о 09:45 локалізували вогонь та об 11:20 ліквідували його.
Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У м. Куп’янську зруйновані 2 дахи приватних будинків, пошкоджено дорожнє покриття та пішохідна доріжка, ворота 2-х приватних гаражів. А на території селища Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок обстрілу зруйновано 4 квартири у двоповерховому багатоквартирному будинку. В даних випадках обійшлось без жертв і постраждалих, а також пожеж.
Загалом за добу з 29 по 30 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинена ворожим обстрілом;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – на чергування;
6 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Коротича рятувальники доставили 21 тонну питної і технічної води.
Нагадаємо, 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Комментариев: 0
Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Листопад прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.
влажность:
давление:
ветер: