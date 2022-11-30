30.11.2022 09:25 Рита Парфенова

Харків на ранок 30 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 29 по 30 листопада 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 листопада.

О 09:00 внаслідок ворожого обстрілу сталась пожежа у селі Подоли Курилівської громади Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіли 2 господарчі споруди на площі 60 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, котрі о 09:45 локалізували вогонь та об 11:20 ліквідували його.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У м. Куп’янську зруйновані 2 дахи приватних будинків, пошкоджено дорожнє покриття та пішохідна доріжка, ворота 2-х приватних гаражів. А на території селища Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок обстрілу зруйновано 4 квартири у двоповерховому багатоквартирному будинку. В даних випадках обійшлось без жертв і постраждалих, а також пожеж.

Загалом за добу з 29 по 30 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Коротича рятувальники доставили 21 тонну питної і технічної води.

Нагадаємо, 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова підірвався на вибухонебезпечному предметі.