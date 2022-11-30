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30.11.2022  09:52   Рита Парфенова

На побутових пожежах загинули мешканці Харківської області

У ніч на 30 листопада на Харківщині сталося дві пожежі, у яких загинули люди.

спасатели гсчс харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області.

О 02:13 через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів у селі Велика Рогань Харківського району на одному з підприємств сталась пожежа, на якій загинув 33-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники під час пожежогасіння. Площа, охоплена вогнем, склала 100 кв.м. На місці події працювали 6 оперативних відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС та пожежна команда МПО Рогань. О 02:44 спільними зусиллями вогонь локалізували та 04:20 остаточно приборкали.

Інша пожежа, що забрала життя людини, виникла о 03:25 у селі Просяне Харківського району. Там у приватному будинку горіли домашні речі на площі 30 кв.м. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка, 1965 року народження. Працювало 2 відділення рятувальників із селища Нова Водолага та м. Лисичанська. О 03:50 відбулась локалізація вогню та о 06:20 його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 29 по 30 листопада 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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