30.11.2022 10:24 Рита Парфенова

Америка подарувала харківським тепловікам екскаватор

Транспортна філія комунального підприємства «Харківські теплові мережі» отримала екскаватор від американського народу.

Як повідомили на підприємстві, сучасний екскаватор-навантажувач перед преміальної комплектації JCB 3СХ з ковшами на кубометр та чверть кубометра прибув у понеділок, передає РЕДПОСТ.

Відтепер це власність міста, якою користуватимуться харківські теплоенергетики. За словами заступника генерального директора Харківських теплових мереж Сергія Волика, така техніка сьогодні на підприємстві на вагу золота і працює майже цілодобово.



Харків став одним із 30 українських міст, яке отримало техніку завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку. За словами представника офіційного українського дилера JCB у Харківській області Олександра Черномаза , це спільна ініціатива американського уряду та місцевих громад. У Харкові цим питанням особисто опікувався міський голова Ігор Терехов.

На сьогодні через перепади напруги та тиску працівники Комунального підприємства «Харківські теплові мережі щодоби змушені усувати понад 20 дефектів на внутрішньо квартальних та магістральних мережах. Роботи ведуться цілодобово. І саме сучасна спецтехніка дозволяє максимально пришвидшити роботу і зменшити обсяги розриттів.

Нагадаємо, у Харківській області продовжують розчищувати дороги від наслідків бойових дій.