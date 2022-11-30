У Харкові чоловік вбив сусідку сокирою (фото)

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння вбивства у Немишлянському районі
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Через неприязні відносини харків’янин ударив сусідку сокирою. Від отриманих травм 50-річна потерпіла померла в кареті швидкої медичної допомоги.
61-річного зловмисника викрили у скоєнні злочину оперативники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 спільно з патрульними.
Вдома у чоловіка працівники поліції виявили та вилучили речові докази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, під Харковом чоловік забив кохану до смерті та викинув тіло на дорогу.
Комментариев: 0
Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Листопад прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.
влажность:
давление:
ветер: