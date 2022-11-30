30.11.2022 10:41 Рита Парфенова

У Харкові чоловік вбив сусідку сокирою (фото)

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння вбивства у Немишлянському районі

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Через неприязні відносини харків’янин ударив сусідку сокирою. Від отриманих травм 50-річна потерпіла померла в кареті швидкої медичної допомоги.



61-річного зловмисника викрили у скоєнні злочину оперативники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 спільно з патрульними.



Вдома у чоловіка працівники поліції виявили та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Харковом чоловік забив кохану до смерті та викинув тіло на дорогу.