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30.11.2022  10:41   Рита Парфенова

У Харкові чоловік вбив сусідку сокирою (фото)

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння вбивства у Немишлянському районі

У Немишлянському районі Харькова чоловік вбив сусідку сокирою

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Через неприязні відносини харків’янин ударив сусідку сокирою. Від отриманих травм 50-річна потерпіла померла в кареті швидкої медичної допомоги.      

61-річного зловмисника викрили у скоєнні злочину оперативники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 спільно з патрульними.

Вдома у чоловіка працівники поліції виявили та вилучили речові докази.

У Немишлянському районі Харькова чоловік вбив сусідку сокирою У Немишлянському районі Харькова чоловік вбив сусідку сокирою

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Харковом чоловік забив кохану до смерті та викинув тіло на дорогу.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  убийство, харьков
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