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29.11.2022  13:18   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік забив кохану до смерті та викинув тіло на дорогу

Понівечене тіло померлої виявили випадкові перехожі на узбіччі дороги в селі Нефедівка Куп'янського району.

лідозра

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 47-річний мешканець села, співмешканець загиблої. Впродовж тривалого часу чоловік та жінка мешкали разом. Того дня між ними виник конфлікт. Чоловік нещадно побив постраждалу, а пізніше від отриманих травм вона померла.

Слідчі Харківщини повідомили про підозру співмешканцю загиблої. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, на Харківщині під час застілля жінка застрелила чоловіка з автомата Калашникова.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
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