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29.11.2022  13:35   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про дефіцит потужності у розмірі 30%

Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.
 
«Звертаємо увагу, що «Укренерго» доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.
 
Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah. 
 
Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою»,-зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, комунальники усувають пошкодження на водоводах.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
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