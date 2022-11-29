29.11.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

Комунальники усувають пошкодження на водоводах

У Харкові провадять ремонтні роботи комунальники.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 28 листопада, незважаючи на складності пов'язані з ворожою агресією, що триває, бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять пошкоджень на трубопроводах і упорядкували вісім оглядових колодязів.

Зокрема, у Немишлянському районі був проведений комплекс відновлювальних робіт на водопровідній магістралі по вулиці Змагання. У ході ремонтних робіт було оперативно замінено ділянку технічно зношеного трубопроводу і водопостачання мешканцям відновили.

Сьогодні, 29 листопада, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводить ремонтні роботи на 13 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у Харківській області продовжують розчищувати дороги від наслідків бойових дій.