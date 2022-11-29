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29.11.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують розчищувати дороги від наслідків бойових дій

Наразі дорожники розчистили понад 460 км дороги.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Служба автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що кожного дня дорожники працюють на маршрутах, що ведуть з Харкова до звільнених міст та селищ області: фрезерують покриття, ліквідовують аварійну ямковість та відновлюють тротуари.
 
28 листопада виконувались роботи на 6 дорогах державного значення, а саме:
 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський ;
  • Н-26 Чугуїв –Мілове;
  • Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук ;
  • Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка; 
  • Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»;
  • Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка.

Нагадаємо, в Харкові збільшується кількість «Пунктів незламності».

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков, дороги
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