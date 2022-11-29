29.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують розчищувати дороги від наслідків бойових дій

Наразі дорожники розчистили понад 460 км дороги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що кожного дня дорожники працюють на маршрутах, що ведуть з Харкова до звільнених міст та селищ області: фрезерують покриття, ліквідовують аварійну ямковість та відновлюють тротуари.

28 листопада виконувались роботи на 6 дорогах державного значення, а саме:

М-03 Київ – Харків – Довжанський ;

Н-26 Чугуїв –Мілове;

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук ;

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка;

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»;

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка.

Нагадаємо, в Харкові збільшується кількість «Пунктів незламності».