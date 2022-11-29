    
Главная Новини Харкова Медицина Рівень радіації у Харкові на 29 листопада
29.11.2022  11:32   Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові на 29 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 28 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

  • по м. Харкову: 0,11-0,13 мкЗв/год;
  • по Харківській області: 0,10-0,16 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 28 листопада.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 Медицина Рівень радіації у Харкові на 28 листопада 27.11 Медицина Рівень радіації у Харкові на 27 листопада 26.11 Медицина Рівень радіації у Харкові на 26 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 