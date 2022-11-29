29.11.2022 09:25 Олександра Жук

В Харкові збільшується кількість «Пунктів незламності» (фото)

Важка зима попереду. Щоб Харків зміг пережити цей період, у місті продовжують розгортати пункти обігріву, «Пункти незламності». Велика частка з них – на базі навчальних закладів. Кожен пункт зі світлом, теплом та елементарним комфортом.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Пункти поділені на окремі локації – для відпочинку, для побутових потреб та для догляду за дітьми. В них є медичні пункти, ігрові куточки для дітей. У пунктах є елементарні засоби гігієни для дітей та дорослих. Тут можна розігріти їжу, розважити дитину, а головне, бути у теплі. А на випадок потреби людини заночувати,- є для цього як місця, так і спальники.

"У випадку блекауту ми підключаємо генератор. Є можливість зарядити телефони, є подовжувачі для розміщення великої кількості телефонів, гаджетів. Питна вода – 750 літрів у нас є. Технічна вода уже приготовлена. Завезені дрова, є пелети також для розпалювання буржуйок, ми готові" - розповідає Юлія Гаплєвська, директор харківської гімназії.

Такі «Пункти незламності» вже розгорнули в кожному районі Харкова. Працюватимуть вони щодня. Те, наскільки вони готові до роботи і чи всього вистачає, особисто перевірив міський голова Ігор Терехов.

"Несмотря на то, что мы сегодня с отоплением, с водой, с электроэнергией, несмотря на все жесткие графики отключения, которые «Облэнерго» сегодня нам дает, тем не менее, мы готовимся к тем моментам, когда может не быть ничего из-за того, что наш враг уничтожает энергетическую инфраструктуру в целом по всей Украине. Потому готовим «Пункти незламності», готовим пункты обогрева. И люди смогут сюда прийти и минимальный набор у них будет. Я имею ввиду тепло, потому что здесь есть "буржуйки", есть генераторы, можно будет зарядить мобильный телефон в случае необходимости, выпить горячие напитки: чай, кофе. С первого декабря открываем пункты раздачи еды. Это будет одноразовое горячее питание, которое мы будем давать людям для того, чтобы они могли поддержать себя" - повідомив Ігор Терехов, Харківський міський голова.

На час зимового сезону у місті працюватимуть щонайменше 200 "Пунктів Незламності". Вони охоплять всі 9 районів мегаполіса. Щоб люди знали, де вони розташовані, вже зараз комунальні служби інформують місцеве населення.

"На всех подъездах появятся объявления . Сегодня я уже сказал, чтобы начали развешивать объявления, где ближайший «Пункт незламності» и куда можно прийти. В основном такие «Пункти незламності» мы открываем в школах. У нас и ЦТП будут открыты, во всех коммунальных предприятиях будут открыты. Будем смотреть, где еще нужно открывать, исходя из потребностей" - повідомив Ігор Терехов, Харківський міський голова.

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