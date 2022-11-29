На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Нещасний випадок стався у понеділок, 28 листопада, на території Харківської області.
«В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній», – написав він.
Жителів області застерегають не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками - це вкрай небезпечно.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 28 по 29 листопада 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
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Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
29 листопада за народним календарем відзначається Матвіїв день.
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