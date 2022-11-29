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29.11.2022  09:29   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Нещасний випадок стався у понеділок, 28 листопада, на території Харківської області.

мина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

«В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній», – написав він.

Жителів області застерегають не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками - це вкрай небезпечно.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 28 по 29 листопада 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, изюм, харьков, агресия россии
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