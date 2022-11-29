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29.11.2022  08:14   Рита Парфенова

Харків на ранок 29 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 28 по 29 листопада 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 листопада.

Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп’янському та одна  у Харківському районах області. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда.

Загалом за добу з 28 по 29 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

  • 24 – на ліквідацію пожеж, три з яких них спричинені ворожими обстрілами;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної  і технічної води.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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