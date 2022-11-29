Харків на ранок 29 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 28 по 29 листопада 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 листопада.
Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп’янському та одна у Харківському районах області. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда.
Загалом за добу з 28 по 29 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета.
Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.
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