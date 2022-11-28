    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки російського ракетного удару по Харківщині 27 листопада (фото)
28.11.2022  11:41   Рита Парфенова

Наслідки російського ракетного удару по Харківщині 27 листопада (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Пошкоджені приватні будинки та вікна в багатоповерхівці в Куп'янському райні. Також зафіксовано влучання в заклад освіти. Постраждалих немає.

Ворожі війська здійснили обстріл району 27 листопада. За попередніми даними, обстріли здійснювалися росіянами ЗРК С-300.

Співробітники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції провели огляди місць влучань та зібрали речові докази.

Слідчим відкрито кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею.

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Новини Харкова: фото наслідків ракетного удару 27 листопада по Куп’янську

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 Надзвичайні події Ліцей у Харківській області обстріляли ракетами С300 25.11 Надзвичайні події Наслідки обстрілів Харківщини документують у прокуратурі (фото) 25.11 Надзвичайні події Ракетним ударом на Харківщині зруйновані житловий будинок, дитячий майданчик та медустанова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 