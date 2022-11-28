Наслідки російського ракетного удару по Харківщині 27 листопада (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Пошкоджені приватні будинки та вікна в багатоповерхівці в Куп'янському райні. Також зафіксовано влучання в заклад освіти. Постраждалих немає.
Ворожі війська здійснили обстріл району 27 листопада. За попередніми даними, обстріли здійснювалися росіянами ЗРК С-300.
Співробітники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції провели огляди місць влучань та зібрали речові докази.
Слідчим відкрито кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Нагадаємо, у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
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Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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