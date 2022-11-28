28.11.2022 11:41 Рита Парфенова

Наслідки російського ракетного удару по Харківщині 27 листопада (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Пошкоджені приватні будинки та вікна в багатоповерхівці в Куп'янському райні. Також зафіксовано влучання в заклад освіти. Постраждалих немає.



Ворожі війська здійснили обстріл району 27 листопада. За попередніми даними, обстріли здійснювалися росіянами ЗРК С-300.



Співробітники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції провели огляди місць влучань та зібрали речові докази.



Слідчим відкрито кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею.